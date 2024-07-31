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حقق منتخب مصر لسلاح السيف رجال المركز السادس في منافسات الفرق بأولمبياد باريس المقامة حتى 12 أغسطس المقبل .

وفاز منتخب مصر على منتخب كندا بنتيجة 45-41 قبل أن يخسر من إيطاليا بنتيجة 45-38 ليحقق المركز السادس .

وكان منتخب مصر بقيادة الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز قد خسر من منتخب فرنسا والبلد المستضيف بنتيجة 45-41 في ربع النهائي ليلعب على المراكز الترتيبة .

وحقق منتخب سلاح السيف رجال المركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان لاعبو سلاح السيف قد حققو المركزين الرابع والخامس في منافسات الفردي من خلال زياد السيسي ومحمد عامر على الترتيب.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.