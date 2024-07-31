 بعد اغتيال هنية وشكر.. وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات - بوابة الشروق
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بعد اغتيال هنية وشكر.. وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:56 م

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على عملية اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، زاعمًا أن «بلاده لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل السيناريوهات».

جاء ذلك خلال تفقده لمنظومة الدفاع الجوي «آرو»، صباح الأربعاء، وذلك حسبما أفادته القناة «7» العبرية.

وقال جالانت للجنود إن «دورهم مهم للغاية في حماية مواطني إسرائيل ضد التهديدات الجوية»، مشيرًا إلى أن منظومة «آرو» أثبتت كفاءتها ضد الهجمات اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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