روسيا: اغتيال إسماعيل هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق.

وقالت حماس، الأربعاء، إن هنية استشهد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في إيران ووصفت الهجوم بأنه "تصعيد خطير" لن يحقق أهدافه.

وأكد الحرس الثوري الإيراني استشهاد هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، وقال إنه يجري تحقيقا.

والتزمت إسرائيل الصمت ولم تعلق على اغتيال هنية. وأفادت قناة "الحرة" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز للوزراء بعدم التطرق إلى عملية اغتيال هنية.