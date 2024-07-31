 نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة - بوابة الشروق
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نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 10:53 م

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلاً عن 3 مسئولين إيرانيين مطلعين إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وأضافت الصحيفة أن من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير.

وتابعت أن القادة يدرسون شن هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفة أن خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب.

ومضت الصحيفة قائلة إن إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.

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