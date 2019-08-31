الأمريكية ماديسون كيز تقاتل وتهزم كينين وتبلغ دور 16 في أمريكا المفتوحة

الأمريكية ماديسون كيز خلال مباراتها أمام الصينية تشو لين في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء - صورة لرويترز من خدمة يو إس إيه توداي سبورتس

اجتازت ماديسون كيز مشكلة صحية في المجموعة الثانية لتفوز 6-3 و7-5 على مواطنتها الأمريكية صوفيا كينين وتصعد إلى دور الستة عشر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعام الخامس على التوالي يوم الجمعة.

واستغلت اللاعبة الأمريكية المصنفة العاشرة تألقها في ضربات الإرسال لتحسم المجموعة الأولى لكن مستواها تراجع بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية حيث تم اختبار نبضها وضغط الدم خلال تأخرها 4-3.

لكن كيز، التي خسرت أمام سلون ستيفنز في نهائي 2017 ثم نعومي أوساكا في الدور قبل النهائي العام الماضي، عادت قوية إلى الملعب وكسرت إرسال منافستها في الشوط الحادي عشر.

وقالت كيز ”لم أكن أشعر أني على ما يرام بنسبة 100 بالمئة الليلة لكني سعيدة جدا أنه كان بوسعي التأهل بالفوز بمجموعتين (متتاليتين). كانت الأمور ستصبح أصعب كثيرا لو كنت مضطرة إلى خوض مجموعة إضافية“.

وأضافت ”هذا اختبار بكل تأكيد لكني سعيدة جدا أنه كان بوسعي تجهيز نفسي“.

وأنقذت كيز، التي فازت على كينين في قبل نهائي بطولة سينسناتي منذ أسبوعين، نفسها من كسر إرسالها ثماني مرات ومن بينها مرتان في الشوط الأخير.

وستلعب كيز في الدور المقبل مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة التي فازت 6-2 و6-صفر على ديانا ياسترمسكا يوم الجمعة أيضا.