طوكيو: 2909 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء، 2909 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 94 حالة مقارنة بأمس الاثنين، وبانخفاض بواقع 1311 حالة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (791 حالة) وفي الثلاثينات (588) وفي الأربعينيات (497) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 487 حالة تحت 20 عاما.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 287 شخصا، دون تغيير لما تم تسجيله أمس، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم 2110 على مستوى البلاد، بزيادة 35 حالة مقارنة بيوم أمس الاثنين.