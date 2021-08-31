صحة المنيا: قبول 591 طالبا وطالبة بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، نتيجة تنسيق القبول بمدارس التمريض في محافظة المنيا، من حملة الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالى المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة بلغ 591 طالبا وطالبة من الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط القبول واجتياز المتقدمين اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي وكشف هيئة واختبار قدرات.

وأوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه تم قبول 60 طالبة بمدرسة تمريض بنى مزار بنات، و60 طالبة بمدرسة تمريض مغاغة بنات، و92 طالبا بمدرسة تمريض أبا الوقف بنين، و60 طالبة بمدرسة تمريض مطاى بنات، و25 طالبة بمدرسة تمريض العدوة بنات.

وتابعت: و49 طالبا بمدرسة تمريض المنيا بنين، و33 طالبة بمدرسة تمريض الفكرية بنات، و45 طالبا بمدرسة تمريض زهرة بنين، و52 طالبا بمدرسة تمريض الأشمونين بنين، و32 طالبة بمدرسة تمريض المنيا بنات، و31 طالبا بمدرسة تمريض مطاى تمريض، و30 طالبا بمدرسة تمريض اتليدم بنين.