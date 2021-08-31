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الزمالك يوجه صدمة لمصطفى محمد

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 8:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 8:24 م

وافق أعضاء اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، على قرار تفعيل بند شراء عقد جالاتا سراي لمهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد والذي أعير للنادي التركي في يناير الماضي، ولكن حال الحصول على قيمة البيع كاملة.

ويرغب مسؤولو الزمالك في إنعاش خزينة النادي وعقد صفقات جديدة، ما دفع الإدارة للمطالبة بالحصول على المقابل المادي دفعة واحدة والمقدر بـ 4 ملايين دولار بحسب الاتفاق المسبق.

ويرغب جالاتا سراي في تقسيط قيمة الصفقة، حيث من المنتظر أن يتم بيع اللاعب إلى بوردو الفرنسي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

لكن الزمالك يرفض فكرة التقسيط التي طرحها النادي التركي، وحاول والد اللاعب إقناع الإدارة بها لتسهيل صفقة الانتقال للدوري الفرنسي.

 


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