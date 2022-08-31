مستوردون: وفرة متوقعة في السلع مع سرعة تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ

مكاوى: الإفراج عن البضائع المكدسة يساعد فى استقرار الأسعار



اتفق عدد من المستوردين أن قرارات تيسير الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ الصادرة من وزير المالية أمس، إيجابية لكن تأثيرها على السوق، مرتبط بسرعة تنفيذها، والتى بدورها تساهم فى حل أزمة نقص المعروض من السلع ومستلزمات الإنتاج، مطالبين بضرورة تدبير العملة وسرعة فتح الاعتمادات المستنداية لتسهيل عملية الاستيراد وتحقيق وفرة فى المعروض.

وأصدر محمد معيط، وزير المالية، أمس، حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

قال مصطفى مكاوى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، إن حزمة الاجراءات الصادرة عن وزير المالية إيجابية ولكن الأهم هو سرعة تنفيذها وإصدار المنشورات الرسمية بها للجمارك لتفعيلها، مؤكدا أن الإفراج عن تلك البضائع المكدسة بالموانئ يخلق وفرة فى المعروض ويعمل على استقرار الأسعار.

وأضاف مكاوى أن الأزمة الأكبر التى تواجه المستوردين فى الوقت الحالى، هى تدبير العملة وسهولة فتح الاعتمادات المستندية.

واتفق سيد النواوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، مع مكاوى حول إيجابية القرارات الصادرة من وزير المالية، مؤكدا أن سرعة تنفيذها تحقق وفرة فى المعروض من السلع التى تعانى السوق من نقص كمياتها.

وأكد النواوى أن تدبير العملة من أكبر المشكلات التى تواجه المستوردين، مطالبا بضرورة توفير العملة وسرعة فتح الاعتمادات المستندية.

وتضمنت الإجراءات الصادرة من وزير المالية، وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومنح 4 أشهر مهلة للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

أيضا يرى أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن الإجراءات الصادرة من وزير المالية إيجابية جدا، ولكن الأهم هو سرعة التنفيذ لحل أزمة تكدس البضائع بالموانئ.

فى سياق متصل استأنف بعض البنوك العاملة فى مصر أمس الثلاثاء، فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد، بعد توقف شبه تام دامَ لنحو 5 أشهر، حسب 5 مصادر مصرفية تحدثت مع «الشرق بلومبرج».

وتأتى معاودة البنوك لاستئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بعد ساعات قليلة من قرارات وزارة المالية، وكانت أهم البنوك التى استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية البنك العربى الأفريقى، وبنك قطر الوطنى، وبنكا مصر والأهلى المصرى.