أول تعليق من ديبالا بعد تسجيل أول أهدافه مع روما

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق روما الإيطالي، عن أول أهدافه بقميص الجيالوروسي، خلال مواجهة مونزا مساء الثلاثاء، في مسابقة الدوري الإيطالي.

وقاد ديبالا فريقه الجديد روما للفوز على مونزا بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل اللاعب الأرجنتيني هدفين للجيالوروسي خلال أحداث المباراة.

وقال ديبالا في تصريحات لـ قناة «DAZN»: "أنا سعيد جدا لتحقيق فريقنا روما الانتصار في مباراة مونزا، ولتسجيلي أيضًا أولى أهدافي بقميص الفريق، ولحسن الحظ حدوث ذلك أمام جماهيرنا."

وتابع المهاجم الأرجنتيني: "كلما خضت نباريات أكثر شعرت بتحسن أفضل في مستوى لياقتي البدنية، ولدينا الكثير من المباريات هذا الموسم، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى 100% من لياقتي، لكن هذا سيحدث قريبا."

وأتم: "روما يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي، و يجب أن نستمر في النمو وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة."