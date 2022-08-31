 أول تعليق من ديبالا بعد تسجيل أول أهدافه مع روما - بوابة الشروق
الأربعاء 31 أغسطس 2022 1:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

أول تعليق من ديبالا بعد تسجيل أول أهدافه مع روما

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 1:14 ص

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق روما الإيطالي، عن أول أهدافه بقميص الجيالوروسي، خلال مواجهة مونزا مساء الثلاثاء، في مسابقة الدوري الإيطالي.

وقاد ديبالا فريقه الجديد روما للفوز على مونزا بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل اللاعب الأرجنتيني هدفين للجيالوروسي خلال أحداث المباراة.

وقال ديبالا في تصريحات لـ قناة «DAZN»: "أنا سعيد جدا لتحقيق فريقنا روما الانتصار في مباراة مونزا، ولتسجيلي أيضًا أولى أهدافي بقميص الفريق، ولحسن الحظ حدوث ذلك أمام جماهيرنا."

وتابع المهاجم الأرجنتيني: "كلما خضت نباريات أكثر شعرت بتحسن أفضل في مستوى لياقتي البدنية، ولدينا الكثير من المباريات هذا الموسم، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى 100% من لياقتي، لكن هذا سيحدث قريبا."

وأتم: "روما يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي، و يجب أن نستمر في النمو وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك