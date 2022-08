أثار مذيع باكستاني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم تقريره التلفزيوني وهو يصارع مياه الفيضانات التي اجتاحت بلاده وذلك ربما رغبة منه لنقل الأخبار للمواطنين "من قلب الحدث".

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يظهر المذيع يستجمع قواه ويبتلع بعضا من ماء الفيضانات ويمسك بالميكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري.

ويظهر المذيع، وهو متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.

كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونال عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية.

Dedicated reporter of Pakistani Media reporting in neck deep flood water with his camera man we should pray for Pakistan because it's suffering from devastating floods in which more than 1000 people lost their lives and above 1500 injured#PrayForPakistan 🤲🏻 pic.twitter.com/BwV5jzZMoc