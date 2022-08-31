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إصابة شخص في حريق مطعم بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 10:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 10:59 م

أصيب شخص في حريق نشب داخل مطعم بمدينة 6 أكتوبر، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مطعم بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شخص، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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