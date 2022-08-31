الداخلية: ضبط 178 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات، 11 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و21 بندقية خرطوش، و12 طبنجة ، و133 فردا محليا، و227 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و241 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام، في تنفيذ 86 ألف حكم قضائي، وضبط 266 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 92 كليو مخدرات، و40 متهما ومراقبا هاربا، و19 متهما بالبلطجة، و187 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وفحص 55 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 7 منهم.