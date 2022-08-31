سلوفاكيا تعتزم شراء مركبات مشاة مدرعة قتالية من فنلندا

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تعتزم سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) شراء 76 مركبة مشاة قتالية ذات عجلات من طراز(ايه ام في اكس بي) من شركة باتريا الفنلندية المعنية بتصنيع معدات الدفاع.

وتأتي هذه الطلبية تنفيذا لاتفاق بين حكومتي البلدين وقعه وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناي ونظيره الفنلندي أنتي كايكونن في براتيسلافا أمس الثلاثاء.

وتبلغ تكلفة العقد، شاملاً الخدمات اللوجستية والذخيرة، مبلغا وقدره 447 مليون يورو (9ر447 مليون دولار)، بحسب وكالة الأنباء السلوفاكية "تي.إيه.إس.آر".

ومن المقرر تسليم أول مركبة عسكرية متعددة الأغراض في سبتمبر 2023. ويسمح الاتفاق لسلوفاكيا بالوفاء بالتزامها تجاه حلف الناتو بإنشاء لواء معدات ميكانيكية ثقيلة.