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مصر
نائب محافظ القاهرة: شارع الأشراف أصبح متحفا مفتوحا ومساجد أل البيت تستعيد بريقها
أزمة مقبرة طه حسين: حفيدته تنفي إبلاغ الأسرة.. ومقترح باكتتاب لإنشاء ضريح لتكريمه
وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» ترسم ملامح جديدة للريف المصري ونسعى لتكرارها في إفريقيا
وزير التنمية المحلية: مصر ستعمل على تمثيل أفريقيا بصورة مشرفة في قمة المناخ
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الكونجرس يضغط على كبرى منصات تداول العملات المشفرة لكشف وسائل محاربة عمليات الاحتيال
الأمم المتحدة تدعو لتجنب أي أعمال تقوض الهدوء الهش في ليبيا
الرئيس التنفيذي لـ«جازبروم»: روسيا لديها احتياطيات غاز لمدة 100 عام
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الأهلي يُخلد ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب
منتخب ناشئي اليد يهزم رواندا ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا ويصعد لبطولة العالم
مصطفى محمد يتعادل لـ نانت أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي
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فن
الهيئة الوطنية للإعلام تنعي جلال عوارة
فيديو.. طارق الدسوقي عن زيجاته: زي اللي اتجوز على مراته وطلعت هي هي
فيديو.. طارق الدسوقي: دنيا سمير غانم كوكتيل موهبة ومأخدتش حقها
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يستقبل ضيوف من 46 دولة على الريد كاربت
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وزير التجارة: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع أفريقيا على رأس أولوياتنا
فيديو.. مسؤول بالزراعة: العائد من توريد القمح للدولة مربح واقتصادي
مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لـ30 سبتمبر
حوادث وقضايا
حبس شخص تم ضبطه وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة
حبس أم وابنها في واقعة سقوط فتاة بقنا
210 آلاف مشترك.. ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية للأفلام والمسلسلات المقرصنة
امتلأت رئتاه بالمياه.. وفاة مسن غرقا في شاطئ بورسعيد
تليفزيون
مستشار وزيرة التضامن: 25% من الشعب يستفيدون من منظومة الدعم النقدي
«اللي ميشوفش من الغربال».. تامر أمين يعلق على الزيادة الاستثنائية لدعم التموين
فيديو.. أمين حزب حماة وطن: قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ج