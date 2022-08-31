مصرع طفل سقط من الطابق الحادي عشر في بولاق الدكرور

لقى طفل مصرعه بعدما سقط من الطابق الحادي عشر؛ نتيجة اختلال توازنه، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من علو بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن طفل يبلغ من العمر 12 عاما، يقيم بصحبة والديه، ويعاني من مرض عصبي بالمخ، سقط من الطابق الحادي عشر بعدما اختل توازنه، مما أسفر عن وفاته متاثرا بإصابته التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.