 المركزي الليبي يعقد أول لقاء خارجي بعد إعلان توحيد البنك - بوابة الشروق
الخميس 31 أغسطس 2023 9:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

المركزي الليبي يعقد أول لقاء خارجي بعد إعلان توحيد البنك

وكالات
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 8:58 م

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الليبي الصديق عمر الكبير، الخميس، اجتماعا مع نظيره التونسي مروان العباسي، في أول لقاء خارجي منذ إعلان توحيد المركزي الليبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، أورد أن اللقاء مع العباسي، ضم إلى جانب الكبير، نائبه مرعي مفتاح رحيل، بالعاصمة تونس.

وذكر أن الاجتماع يأتي تعزيزا للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، "وفي إطار الترحيب بتوحيد المصرف ودعمه والتعاون المستقبلي بين المؤسستين"، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وفي 20 أغسطس، أعلن مصرف ليبيا المركزي عودته مؤسسة سيادية واحدة، ويباشر إجراءات معالجة آثار انقسامه الذي استمر قرابة 9 أعوام.

وجاء إعلان إعادة التوحيد بعد اجتماع في طرابلس جمع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل، ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي (شرق).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك