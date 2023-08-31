المركزي الليبي يعقد أول لقاء خارجي بعد إعلان توحيد البنك

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الليبي الصديق عمر الكبير، الخميس، اجتماعا مع نظيره التونسي مروان العباسي، في أول لقاء خارجي منذ إعلان توحيد المركزي الليبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، أورد أن اللقاء مع العباسي، ضم إلى جانب الكبير، نائبه مرعي مفتاح رحيل، بالعاصمة تونس.

وذكر أن الاجتماع يأتي تعزيزا للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، "وفي إطار الترحيب بتوحيد المصرف ودعمه والتعاون المستقبلي بين المؤسستين"، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وفي 20 أغسطس، أعلن مصرف ليبيا المركزي عودته مؤسسة سيادية واحدة، ويباشر إجراءات معالجة آثار انقسامه الذي استمر قرابة 9 أعوام.

وجاء إعلان إعادة التوحيد بعد اجتماع في طرابلس جمع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل، ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي (شرق).