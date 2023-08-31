تشريح جثة سيدة فاقوس بعدما اتهمت أسرتها حماتها بالتسبب في وفاتها

قررت نيابة فاقوس العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة؛ توفيت داخل منزلها واتهمت أسرتها حماتها بالتسبب في وفاتها بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "سارة أ م" 27 سنة، ربة منزل مقيمة بنطاق قسم شرطة فاقوس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة وعدم الجزم بوجود شبهة جنائية من عمدها، إلا أن أهل المتوفية اتهموا حماتها بالتسبب في وفاتهان وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وطلبت تحريات المباحث، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.