مفوض الأونروا: إسرائيل تشتري إعلانات على جوجل للتشهير بالوكالة ومنع تقديم تبرعات لها

قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن نشر المعلومات المضللة والمغلوطة لا يزال يُستخدم كسلاح في حرب غزة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، أنه في إطار حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، اشترت الحكومة الإسرائيلية إعلانات على جوجل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة وشن حملة تشهير.

وأوضح لازاريني، أن الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة.

وشدد مفوض الأونروا، على أن ما يحدث لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفيها للخطر، مؤكدا ضرورة أن تتوقف هذه المحاولات المتعمدة لنشر المعلومات المضللة ويجب التحقيق فيها.

وتابع: «تستمر الشركات بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق الأرباح من خلال نشر المعلومات المضللة. هناك حاجة إلى المزيد من اللوائح لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية».

The spread of misinformation & disinformation continues to be used as a weapon in the war in #Gaza.



As part of its campaign to undermine & discredit @UNRWA, the Government of Israel has been buying ads on @Google to block users from giving donations to the Agency + undertake a…