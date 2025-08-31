مرموش أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمبارة برايتون، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – خوسانوف – جون ستونز – ريان نوري.

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – أوسكار بوب – رايندرز.

خط الهجوم: هالاند – عمر مرموش.

وسيشارك مرموش للمرة الثانية على التوالي أساسيا ضمن كتيبة المدرب بيب جوارديولا بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام وولفرهامبتون في الجولة الإفتتاحية للدوري.