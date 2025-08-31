 مرموش أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 3:13 م القاهرة
مرموش أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون


نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 2:57 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 3:01 م

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمبارة برايتون، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – خوسانوف – جون ستونز – ريان نوري.

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – أوسكار بوب – رايندرز.

خط الهجوم: هالاند – عمر مرموش.

وسيشارك مرموش للمرة الثانية على التوالي أساسيا ضمن كتيبة المدرب بيب جوارديولا بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام وولفرهامبتون في الجولة الإفتتاحية للدوري.


