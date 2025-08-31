وزير الخارجية الفرنسي يزور جرينلاند لإبداء الدعم للإقليم الواقع في القطب الشمالي

شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على أن جرينلاند "ليست للبيع"، وانتقد الولايات المتحدة بسبب نواياها السيطرة على الإقليم القطبي الاستراتيجي، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم الأحد إلى نوك، عاصمة جرينلاند.

وجاءت تصريحات بارو في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع عمل مع رئيس وزراء جرينلاند ووزير خارجيتها.

وقال بارو: "جرينلاند ليست للبيع"، مرددا تصريحات مماثلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة قام بها في يونيو إلى هذا الإقليم الدنماركي الشاسع الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي.

ولطالما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في إخضاع جرينلاند للولاية الأمريكية، ولم يستبعد إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي الغنية بالمعادن وذات الموقع الاستراتيجي.

وأضاف بارو: "لن تجعل أمة عظيمة من جديد عبر فرض إرادتك على جيرانك وحلفائك، بل تجعلها عظيمة من جديد عبر الإسهام في ترسيخ الحرية في العالم، وتمكين الأصدقاء والشركاء من الازدهار والعيش في سلام ورخاء."

وأوضح بارو، الذي زار أمس السبت سفينة عسكرية فرنسية راسية في نوك، أن زيارته التي تستمر يومين تهدف إلى إظهار دعم فرنسا لسيادة وحرية الدنمارك وجرينلاند."

وذكر بارو: "زيارتي تحمل رسالة واضحة: جرينلاند والدنمارك ليستا وحدهما، فأوروبا وفرنسا تقفان إلى جانبهما الآن وفي المستقبل."