وزير الثقافة يشهد بروفات محمد ثروت استعدادا لاحتفالية الأوبرا بالمولد النبوي

حرص وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، على حضور البروفة النهائية للفنان محمد ثروت قبل احتفالية المولد النبوي الشريف، حيث وجّه الوزير الشكر للفنان على مشاركته، متمنيًا له التوفيق، قائلاً: «سعادة كبيرة أن دار الأوبرا تستضيف سيادتك، بالأصالة عن كل أعضاء وزارة الثقافة وكل فنانيها، فخورون جدًا بوجودك معنا».

وتحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى العطرة للمولد النبوي في مستهل موسمها الفني الجديد من خلال أمسية يحييها النجم محمد ثروت بمشاركة مطربي الموسيقى العربية بالأوبرا أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي وأميرة أحمد، بمصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر على المسرح الكبير.

تتضمن الاحتفالية فاصلين، يقدم خلال الثاني النجم محمد ثروت باقة من الابتهالات والقصائد الدينية التي تجسد شمائل الرسول الكريم وتبرز القيم النبيلة للإسلام، منها روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، ومتجمعين عند النبي.

أما الفاصل الأول فيغني خلاله نجوم الأوبرا مجموعة مختارة تضم ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يا دنيا، إضافة إلى موسيقى المولد.

وتأتي الاحتفالية ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة ودار الأوبرا للاحتفاء بالمناسبات الدينية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وعرض جانب من الإبداع الروحاني للأمة، سعيًا لتعميق الارتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن، وإبراز دور الفنون الحضاري في نشر رسائل المحبة والسلام.