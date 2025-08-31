ماذا قدم ريبيرو في 630 دقيقة مع الأهلي؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى النادي الأهلي مشوار مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو مبكرا، بإعلان رحيله عن القيادة الفنية للفريق.

وخسر الأهلي مساء أمس السبت أمام بيراميدز بهدفين دون رد لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ليواصل الفريق التراجع تحت قيادة ريبيرو.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات رسمية فقط بواقع 630 دقيقة، حيث حقق الفريق معه انتصارا وحيدا كان على حساب فاركو برباعية مقابل هدف.

وتعادل الأهلي في 4 مباريات أخرى كما خسر في مباراتين.

سجل الأهلي تحت قيادة ريبيبو 10 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

يذكر أن الأهلي كان قد تولى المهمة خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل في نهايات الموسم الماضي، وتحديدا بعد الخسارة من صن دوانز الجنوب أفريقي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.