ارتفاع ضحايا زلزال أزمير إلى 26

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب سواحل بحر إيجة غربي البلاد ارتفع إلى 26، مشيرًا إلى استكمال 504 مصابين العلاج في المستشفيات.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء السبت، أضاف قوجة: «استكمل 504 من مصابي زلزال إزمير علاجهم في المستشفيات، فيما يواصل 381 مصابًا آخرين تلقي العلاج، بينهم 25 في العناية المركزة».

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.