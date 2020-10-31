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وزير الآثار: افتتاح 3 متاحف هامة اليوم بعد توقف العمل بها في 2011

نور رشوان
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:08 ص

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن افتتاح ثلاثة متاحف هامة اليوم، توقف العمل بها في 2011، بتكلفة إجمالية ما يقرب من مليار جنيه.
وأوضح العناني، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمدينة شرم الشيخ، صباح السبت، أن المتحف الأول هو متحف الآثار بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية 812 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء العمل فيه عام 2003 وتوقفه عام 2011.
وأضاف أن المتحف الثاني هو أول متحف للآثار بمدينة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء العمل فيه عام 2002 ثم توقفه عام 2011.
وأشار إلى أن المتحف الثالث، يتمثل في مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية في القاهرة، وهو من أهم متاحف المركبات في العالم، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، منوهًا أيضًا إلى بدء العمل فيه عام 2002 ثم توقفه عام 2011.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان وعددًا من المشروعات القومية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.

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