برشلونة يتطلع لمواصلة أدائه الرائع أمام إيبار في الدوري الإسباني

يتطلع فريق برشلونة للبناء على أفضل أداء قدمه في عهد المدير الفني رونالد كومان، عندما يحل ضيفا على فريق ألافيس اليوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى النادي من أيام صعبة بداية من الهزيمة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، وصولا إلى استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تمكن من الفوز 2 / صفر على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وقدم الفريق أداء أكثر من رائع في مباراته الثانية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث كان دائما ما يعاني الفريق في المباريات التي تقام خارج ملعبه في السنوات الأخيرة، ولكن بعد الأداء المذهل أمام يوفنتوس سيتحلى الفريق بالشجاعة، خلال محاولاته في العودة للطريق الصحيح في الدوري الإسباني.

ويحتاج كومان لأن يعود مهاجمو الفريق لتسجيل الأهداف، إذا أراد الفريق، الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري، للعودة للمنافسة على اللقب.

وسجل قائد الفريق ليونيل ميسي هدفا أمام يوفنتوس من ركلة جزاء للمرة الثالثة هذا الموسم، ولكنه فشل في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح، بينما سجل أنطوان جريزمان هدفا واحدا في آخر 19 مباراة خاضها مع النادي في كافة المسابقات.

وانتقد المدرب جريزمان في وقت سابق هذا الموسم، ولكنه لم يلق باللوم عليه بعد الفوز الصعب على يوفنتوس، رغم أن المهاجم الفرنسي أهدر العديد من الفرص السهلة.

وقال كومان :"في حالة أنطوان، كان حظا عاثرا. الفرصة الأولى كرته اصطدمت بالعارضة ولم يكن بإمكانه فعل شيء أفضل مما فعله في الفرصة الثانية. عليه أن يواصل العمل بقوة. خلقنا العديد من الفرص ولا يوجد لدينا الكثير لنشتكي منه".