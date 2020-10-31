العراق يسجل 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، عن تسجيل 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، و2414 حالة للشفاء، و48 حالة وفاة.
جاء ذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".