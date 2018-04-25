رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا: كل اليهود يشعرون بارتباط وجودي مع إسرائيل

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دعا رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر، إلى أشكال جديدة لتذكر الهولوكوست.

وخلال الاحتفال المركزي للكنيسة الإنجيلية في هيسن وناساو بيوم الإصلاح، قال شوستر اليوم الأحد إنه لابد من إيجاد ثقافة تذكر بأشكال جديدة ولاسيما بالنسبة للشباب ولمجتمع الهجرة الآخذ في التنامي في ألمانيا.

ورأى شوستر أن الحكومة الألمانية المقبلة بوسعها أن تدعم عمل النصب التذكارية لهذا الغرض حتى تتمكن من تلبية هذه المطالب الجديدة.

وانتقد شوستر تنامي "معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل مشيرا إلى أن هذه المعاداة موجودة أيضا داخل مجموعات كنسية، ورأى أن اليهود في ألمانيا لا يمكنهم تحمل هذه المعاداة للسامية نظرا لأن كل اليهود يشعرون "بارتباط وجودي" مع إسرائيل.

وأضاف شوستر أن " اهتمامهم بمصائر البلاد تأثر بالتهديد الوجودي لإسرائيل القائم اليوم وبحقيقة أن إسرائيل تعني الملاذ لنا جميعا في الحالة القصوى".

يذكر أن كلمة الضيف التي ألقاها شوستر في كنيسة لوثر في فيسبادن، تعد أول كلمة يلقيها رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا داخل كنيسة بمناسبة يوم الإصلاح.

وأدرجت كنيسة لوثر ذكرى مرور 1700 عام على بدء الحياة اليهودية في ألمانيا في بؤرة احتفالها المركزي لهذا العام بمناسبة الإصلاح.

من جانبه، أكد رئيس الكنيسة الإنجيلية في هيسن وناساو، فولكر يونج، العلاقة الوثيقة بين المسيحية واليهودية.