جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء شرق مدينة غزة وشمال القطاع

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، أوامر إخلاء شرق مدينة غزة وشمال القطاع.

وتضمنت أوامر الإخلاء منطقة مدينة غزة، وجباليا، وأحياء: الزيتون الشرقي، والبلدة القديمة، والتركمان، واجديدة، والتفاح، والدرج، والصبرة، وجباليا البلد، وجباليا النزله، ومعسكر جباليا، والروضة، والنهضة، والزهور، والنور، والسلام، وتل الزعتر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش يعمل بقوة شديدة جدًا في هذه المناطق، وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غربًا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية».

وأضاف: «نخبركم أن قوات الجيش تتواجد في منطقة محور صلاح الدين ولذلك تم إغلاق المحور، من أجل أمنكم، أخلوا فورًا غربًا وبعدها جنوباً إلى منطقة المواصي عبر طريق الرشيد».

ولليوم الـ105 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.