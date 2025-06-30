مستشار خامنئي: إسرائيل بعثت رسائل تهديد لمسئولين إيرانيين

- علي لاريجاني قال إن وحدة الشعب وصموده أجبر إسرائيل على إعادة النظر بأهداف عدوانها

أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل بعثت في اليوم الأول من عدوانها على بلاده في 13 يونيو، رسائل تهديد إلى عدد كبير من المسئولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وقال لاريجاني (رئيس البرلمان السابق) في برنامج على التلفزيون الإيراني، مساء الأحد، إن هدف إسرائيل لم يكن فقط استهداف البنية السياسية والعسكرية، بل تهديد المرشد الإيراني مباشرة، من أجل تفكيك هيكل الدولة بشكل سريع.

وأضاف: "العدو كان يعتقد أنه يستطيع استهداف كبار المسئولين الإيرانيين خلال اجتماع قيادي بغية تفكيك الدولة بسرعة. وكانت الخطوة التالية هي تهديد قائد الثورة الإسلامية مباشرة".

وأشار لاريجاني إلى أن الافتراضات التي بنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن الشعب الإيراني سيتخلى عن حكومته في أجواء النزاع كانت خاطئة.

وقال في هذا السياق: "وحدة الشعب القوية وصموده أجبر إسرائيل على إعادة النظر في أهدافها. وكل جهود (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كانت تتركز على إخضاع الشعب الإيراني. لكن اتضاح قوة إيران الصاروخية كان عاملاً حاسماً في مجرى الحرب".

وتابع: "اعتباراً من 21 يونيو وبعد أن تبين لإسرائيل أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها، بدأ وسطاء من أطراف ثالثة بالتدخل".

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات.

وتدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات، فيما خلص تقرير مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الضربات الأمريكية أخرته فقط لبضعة أشهر.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراض في سوريا ولبنان.