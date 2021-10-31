خيري رمضان: السيسي يهتم بحياة المسجون ومستحيل هيسيب المواطن يتبهدل

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون نموذج لحياة آدمية للسجين، قائلا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بحياة المسجون ومستحيل هيسيب المواطن يتبهدل، وكلمة أكبر سجن في مصر ألغيت تمامًا، وتحية للرئيس السيسي على هذا الجهد».

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يأتي في إطار فكر الدولة منذ أن تحدث الرئيس السيسي عن استراتيجية حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه جرى بناء المركز خلال 10 أشهر فقط.

وأعلن التبرع بألف كتاب لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، متابعا أن الدولة لم تتكفل جنيه واحد، ووزارة الداخلية تهتم براحة النزلاء وحقوق الإنسان ولن تسمح بإهانة مواطن في قسم شرطة أو التقليل منه.

وصُمم مركز تأهيل وادي النطرون بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.