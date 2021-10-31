مدير الصحة العالمية: جائحة كورونا تسببت في مواجهة المدن للكثير من التحديات غير المسبوقة

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن جائحة كورونا تسببت في مواجهة المدن لكثير من التحديات غير مسبوقة والتي أثرت على حياة الأفراد وشهدنا الكثير من الضعف في الاستجابة مع هذه الأزمة داعيا لتخصيص القرارات السياسية التي من شأنها تحسين الوضع لمدة أعوام قادمة".

جاء ذلك خلال استضافه الأقصر احتفالية "يوم المدن العالمى"، والتى ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن.

وأضاف أدهانوم، أنه يناقش تقريره الخاص عن التغيرات المناخية الذي ينظر إلى البيئة والانتقال داخل المدن وصحة المباني إحدى النقاط الهامة من أجل التعافى الصحى.

وتابع: "التقرير يهتم أيضا بتحسين استخدام الطاقة وكذلك الصحة والاهتمام بتحسين قدرات المدن وجلب المزيد من المزايا الذى يعكس قدرتنا على بناء الفرص من أجل مستقبل أفضل"، قائلا: "نشجع القيادات المحلية جهدها للصحة والعمل على سبل تحسين المناخ في دائرة مجهوداتهم".