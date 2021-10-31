تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بكفر الدوار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، احتفالية كُبرى لتكريم أوائل الطلاب والمتميزين من أبناء العاملين بالوحدة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بنطاقي المدينة والمركز، عن العام الدراسي المنقضي 2020/ 2021م، والطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية.

وتضمنت الاحتفالية، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية، في قاعة أوركيد بحضور أولياء أمور الطلاب، عرضًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية، حيث كان لكفر الدوار حظ وافر في تواجد مشروعات هذه المبادرة بجميع قرى المدينة.

وقدم رئيس المدينة، خلال كلمته، التهنئة للطلاب وأسرهم، على تفوقهم في ظل تلك الظروف الاستثنائية خلال الأعوام الدراسية الأخيرة، والتي شهدت العديد من التحديات تزامنًا مع جائحة فيروس "كورونا"، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الدولة، مشيدًا بدور الدولة وإصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة رغم كافة الصعوبات التي يواجهها العالم من الفيروس.

وأعرب عن فخره بهذه النماذج المشرفة، وكذلك سعادته بالمستوى المتقدم الذي حصدوه نتيجة لجهد دراسي بذلوه على مدار أعوام متعاقبة للوصول إلى هذه المراتب من النجاح والتميُز، معتبرًا أن هذا النجاح يُمثل خُطوة أولى يجب متابعتها والبناء عليها، بما يسهم في تخريج قدرات وسواعد مصرية مبدعة قادرة على البناء والعطاء، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وأكد أن اختيار الكليات والتخصصات لابد أن يكون نابع من قناعة الطالب، لافتًا إلى أن سوق العمل في كل المجالات يحتاج طلاب على قدر كبير من التفوق ومهارات تكنولوجية، مطالبًا المُكرمين بالحفاظ على تفوقهم لضمان فرص عمل تليق بهم.

ومن جانبها، أعلنت نائب المحافظ اعتزازها بمحافظة البحيرة، وكذلك بمركز ومدينة كفر الدوار وتاريخها الحافل والذي يستدعي ضرورة حرص أبناء المدينة على المحافظة عليه وأن يكونوا على قدر المسئولية، أشادت بدور أولياء الأمور والذين يمثلون الأبطال الحقيقيون لصناعة جيل جديد قادر على مواكبة مسيرة التطورات والتنمية التي تشدها الدولة في الآونة الأخيرة.

وتناولت الحديث عن مسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك المشروعات والتي تشهدها محافظة البحيرة والمراكز التابعة لها ومن بينها مركز ومدينة كفر الدوار، مؤكدةً أن الدولة المصرية تشهد 7 سنوات من النشاط الحافل والمشروعات العملاقة والمبادرات الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط في قرى مصر، لتحسين جودة حياته وجودة الخدمات المقدمة له.

وأشادت "بلبع" بحرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار على تنظيم احتفالية سنوية لتكريم المتميزين من أبناءها، والتي هي في الحقيقة دعوة للجميع لتقديم أفضل ما لديهم في كافة المجالات وفي كل المواقع، فيما تبادلت على هامش الاحتفالية؛ الحديث مع الطلاب وأولياء أمورهم حول مسيرتهم الدراسية وطموحاتهم العلمية، وكذلك التقاط الصور التذكارية معهم.

وشمل التكريم كلاً من أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، وهم: "روان الصافي الرئيس عطا الله، نور الدين الحسن طه إبراهيم، عبد الرحمن محمد السيد أحمد جلهوم، يحيى إبراهيم عبد الغني محمد، وشروق طارق محمد أبو المعاطي، وإبراهيم جمعة عبد المنعم محمد، سعيد محمد أحمد الدُقلة، مصطفى محمد جمال عبد الحميد، هلال محمد فهمي الصافي، وأحلام السيد محمد إبراهيم أبو غازي"، بالإضافة إلى تكريم الأستاذ أشرف جلال عتلم مدير الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار "سابقًا"، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله.

ومن أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية، وهم: "عبد الله عصام محمد محمود، محمد أبو العزايم عبد الفتاح، السيد محمد السيد عبد الحميد، رحاب نصر محمد أحمد، وأحمد محمد ربيع محمد".

وشمل التكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية، وهم: "مروة ناصر السيد محروس، رحمة محمد مرسي سليم، أماني ياسر عبده محمد، إيمان سعيد شعبان عبد القادر، الشيماء رجب عبد الوهاب عبد الغني، الزهراء عبد اللاه سعيد قطب، محمد أشرف عاشور أحمد، وأية ربيع إبراهيم محروس".

وجرى تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية، وهم: "إسلام محمد علي أحمد، إيمان عبد النبي موسى الصافي، محمود أحمد عبد المنعم عمارة، حنين علاء الدين عطية إبراهيم، منار السيد متولي السيد، وأحمد عبد الرحمن السيد عبد الرحمن".