وزير التنمية المحلية: إنهاء تمديد حالة الطوارئ سينعكس إيجابيا على الاستثمار والسياحة

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء تمديد حالة الطوارئ بعد استقرار الحالة الأمنية في البلاد من شأنه الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبار مصر آمنة وخالية من الإرهاب، بعد 44 سنة من استمرار حالة الطوارئ وبالتالي فهو قرار تاريخي سينعكس إيجابيا على قطاعات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن والذي استضافته محافظة الأقصر.

وقال شعراوي، إن الاحتفال باليوم العالمي للمدن ركز هذا العام على سبل مواجهة التغيرات المناخية والبناء على ذلك في مؤتمر جلاسكو للمناخ، مشيرا إلى أهمية تحويل المدن والريف لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية مع الحفاظ على استدامة التنمية والخدمات.

وأضاف أن الشباب أثار خلال فعاليات الاحتفال الكثير من الأفكار التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة تم اختيارهما ضمن أفضل الممارسات من قبل الأمم المتحدة، باعتبارهما تجربتين مهمتين، مشيرا إلى فكرة إقامة مجالس استشارية في المحافظات من بين الشباب للمساعدة بأفكارهم الملهمة باعتبارهم قادرين على وضع حلول لتداعيات التغيرات المناخية من توافر مياه وغذاء وخلافه، وتعزيز قدرة المدن على الصمود.

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى البحر يعرض مدن ساحلية كاملة للاختفاء، وهو ما يمثل خطرا يهدد الجميع على كوكب الأرض، ما يستلزم تكاتف جميع الدول والوصول إلى توصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع لتصحيح المسار.

وأوضح أن مصر تحرص على التنمية الحضرية ومواجهة التغيرات المناخية من خلال إنشاء أكثر من 20 مدينة ذكية خضراء جديدة، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لـ58 مليون نسمة من سكان الريف وتقليل الفجوة بين الريف والمدن.