دونسيتش يقود مافريكس للفوز على أورلاندو ماجيك في دوري السلة الأمريكي

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حقق لوكا دونسيتش أفضل رقم له هذا الموسم وسجل 44 نقطة ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 114 / 105 فجر اليوم الإثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وشارك تيم هارداواي جونيور من مقعد البدلاء وأضاف 21 نقطة لمافريكس الذي نفض غبار الهزيمة على ملعبه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 111 / 117 فجر الأحد.

وسجل النجم ليبرون جيمس 26 نقطة وأضاف أنتوني ديفيز 23 نقطة ليقودا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز الأول له هذا الموسم، حيث تغلب على دنفر ناجتس 121 / 110 .

وسجل راسيل ويستبروك 18 نقطة لليكرز الذي يسعى لاستعادة توازنه بعد تلقي خمس هزائم متتالية في أولى مبارياته بالموسم.

وعلى الجانب الآخر، سجل نيكولا جوكيتش 23 نقطة وأضاف زميله جمال موراي 21 نقطة لدنفر ناجتس.

وتغلب نيو أورليانز بليكانز على لوس أنجليس كليبرز 112 / 91 مستفيدا من تألق سي.جيه ماكولوم الذي سجل 22 نقطة وزيون ويليامسون الذي سجل 21 نقطة و12 متابعة.

وأحرز ديفين بوكر 30 نقطة وأضاف كام جونسون 19 نقطة ليقودا فينيكس صنز إلى الفوز على هيوستن روكتس 124 / 109 كما تغلب ديترويت بيتونز على جولدن ستيت واريورز 128 / 114 .

وفي مباريات أخرى، تغلب كليفلاند كافاليرز على نيويورك نيكس 121 / 108 وبوسطن سلتيكس على واشنطن ويزاردز 112 / 94 وسان أنطونيو سبيرز على مينيسوتا تيمبروولفز 107 / 98 .