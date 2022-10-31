أبو الغيط يرسل خطاب شكر لوزيرة خارجية أستراليا بعد تراجع بلادها عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أرسل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خطاب شكر رسمي إلى بيني وونج وزيرة الخارجية الأسترالية، وذلك في إطار ترحيب الجامعة بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي أقرته حكومة كانبرا السابقة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن خطاب أبو الغيط تضمن شكره لموقف الحكومة الجديدة بقيادة أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

كما أعرب الأمين العام عن تقديره لشجاعة الحكومة الأسترالية في التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي، مؤكداً على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنهي الاحتلال وتقود إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.