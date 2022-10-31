زوران: كسبت الرهان أمام الطلائع والاتحاد في تطور مستمر

قال المدرب الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إنه طالب لاعبي فريقه بالهدوء من أجل قلب الموازين في لقاء طلائع الجيش.

وحول الاتحاد تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 3-1 على ضيفه طلائع الجيش، في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنه نجح في الحصول على المساحات في الشوط الثاني، مع تسجيل 3 أهداف قادت الفريق للفوز.

وأشار إلى أن مستوى لاعبي الاتحاد يتطور من مباراة لأخرى، مؤكدا أنه وعد جماهير الاتحاد بتحقيق مركز أفضل مما حصل عليه في الموسم الماضي.

وأوضح أنه سيعمل خلال فترة توقف الدوري المصري على تطوير لاعبيه، مؤكدا أن جميع مباريات البطولة صعبة، وخاصة أن المنافسين يحاولون اللجوء للدفاع أمام الاتحاد.

وأشار إلى أن فريقه تأثر بإصابة كريم الديب لاعب الوسط، لكنه حول طريقة اللعب إلى 4-4-2 بمشاركة مابولولو، ونجح في كسب الرهان.