الأقصر تحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

نظمت إدارة الوعي الأثري التابعة لمنطقة آثار مصر العليا بالأقصر، سلسلة من الفعاليات احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

وتم تنظيم أولى فعاليات الإدارة من خلال عمل جولة ثقافية تعليمية بعنوان "حكايات وأسرار الملك الطفل" بمدرسة الأقصر الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، كما تم عمل ثاني فعاليات الجولات الثقافية التعليمية بمدرسة إسنا الإعدادية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

كما تم تنظيم فاعليات ثقافية تعليمية بعنوان "حكايات واسرار الملك الطفل"، بمدرسة أرمنت الثانوية للبنات، حيث أن تلك الفعاليات المقامة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محمود العديسي، مدير إدارة الوعي الأثري بالأقصر، إنه من المقرر أن تحتفل منطقة آثار مصر العليا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، وذلك هو اليوم الذي تحتفل به محافظة الأقصر بعيدها القومي.

وأضاف العديسي أن الاحتفال بهذه المناسبة بدء من يوم الإثنين الماضي أكتوبر ويستمر حتى 10 نوفمبر 2022، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات المختلفة المتنوعة مثل إقامة معرض مع استخدام التقنيات الحديثة، وجولات تعليمية داخل المدارس وورش حكي تفاعلية داخل المواقع الأثرية مع عرض بعض الأفلام الوثائقية التي تتناول حياة الملك توت عنخ آمون وقصة اكتشاف مقبرته.