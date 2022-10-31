تامر حنفي يبدأ بث القاهرة الإخبارية: نناقش القضايا بمصداقية ونسمع كل الأصوات

انطلقت في السابعة مساء اليوم، قناة «القاهرة» الإخبارية، التي تقدم محتوى إخباري، من مصر والمنطقة العربية والعالم.



وبدأت الدقائق الأولى للبث بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.



وقدم المذيع تامر حنفي، افتتاحية القناة، قائلًا: «بسم الله وبها المبتدأ، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية من مصر، أرض الحضارة والفنون والتاريخ، من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية، ونرى الصورة بكل أبعادها».



وأضاف أن «قناة القاهرة الإخبارية صوت العرب وصورتهم»، مضيفًا: «نناقش كل القضايا بموضوعية ومصداقية، نستمع لكل الأصوات والأفكار، نتبع سياسة واضحة نحافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية، لا نبحث إلا عن الحقيقة وسنجتهد في ذلك، نوثق وسوف نوثق».



واستطرد: «سنعمل على أن نحقق وندقق في كل التفاصيل لنرى الصورة كاملة، نعاهدكم أن نكون هذا الصوت الرصين القريب، نسعى للم الشمل العربي وتوحيد قوانا، لنعبر معا التحديات التي تواجده عالمنا المعاصر، إذا هنا القاهرة عاصمة الخبر».



من جانبها، قالت المذيعة آية لطفي: «هنا نحن لا نطلب إلا الكلمة، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، أهلا بكم هنا القاهرة عاصمة الخبر».



وتابع المذيع رعد عبدالمجيد: «على الرغم من المسافات والحدود الفاصلة بين الدول العربية، فإنها حاضرة هنا في قلب القاهرة.. القاهرة ستبقى الملتقى والحاضنة لأشقائها العرب، وكما كانت المحور، كانت القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر».



واستطردت المذيعة رشا عماد: «لكل أمة هوية، نحن العرب هويتنا وثقافتنا ولغتنا وتراثنا مشترك، جسد لأمة واحدة، نفرح ونحزن معًا، وتجمعنا هنا قاهرة المعز».



وأعلنت الشركة المتحدة عن أن القناة الجديدة تضم نخبة من الصحفيين والمذيعين العرب الكبار، وسلسلة كبيرة من المراسلين المنتشرين حول عواصم العالم الكبيرة، وسوف تقوم القناة بتقديم خدمة متميزة للمشاهد العربي.



يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت تدشين «قطاع أخبار المتحدة» أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، قناة «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».



