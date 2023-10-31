بونو: الهلال أهم من حفل الكرة الذهبية

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تحدث المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، عن فوز فريقه أمام الحزم بثلاثية نظيفة، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك سلمان.

وغاب بونو عن حضور حفل جائزة الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء الإثنين، بسبب خوضه مع الهلال مواجهة الحزم في كأس الملك.

وقال بونو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «واجهنا منافسا صعبا لأنه يلعب دائمًا على الهجمات المرتدة، ولكنني نجحت مع زملائي المدافعين في الحد من خطورة الحزم».

وتابع: «أداء الفريق أصبح أفضل في الشوط الثاني، ونجحنا في تسجيل 3 أهداف ساعدتنا على التأهل لدور القادم في البطولة».

وبسؤاله عن سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية، قال: «خوض المباراة مع الهلال أهم من حضور الحفل».

يُذكر أن ياسين بونو احتل المركز الـ 13 في قائمة أفضل 30 لاعبا على مستوى العالم، والتي أُعلنت خلال حفل الكرة الذهبية 2023.