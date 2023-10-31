فرنسا تحتجز كوزميتشوف أحد افراد النخبة الروس

أكد ممثلو الادعاء في باريس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أن محققين فرنسيين، اعتقلوا أليكسي كوزميتشوف أحد أفراد النخبة الروس على خلفية قيامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي وانتهاك العقوبات الدولية.

وتم تفتيش الممتلكات المرتبطة بكوزميتشوف، الذي يخضع لعقوبات تتعلق بالحرب في أوكرانيا، في كل من باريس وجنوب فرنسا.

ويمتلك كوزميشوف حصة في مجموعة ألفا، وهي واحدة من أكبر الشركات المالية والصناعية في روسيا.

وبحسب صحيفة لوموند ، يمتلك كوزميشوف يخوت وعقارات في فرنسا. وذكرت الصحيفة أنه تم تفتيش فيلته في سانت تروبيه في جنوب فرنسا.

وينظر إلى كوزميتشوف على أنه شديد التأثير وله صلات وثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وبموجب العقوبات المفروضة عليه ، لا يسمح لكوزميتشوف بقضاء بعض الوقت في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي ، جمدت فرنسا أصول لمجموعة من النخب الروس قدرت بنحو 850 مليون يورو (900 مليون دولار) ، ومن بينها اليخوت والفيلات في كوت دازور ، حيث اعتاد الأثرياء الروس الاستثمار هناك منذ فترة طويلة.