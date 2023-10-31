قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، إن التواجد العسكري الأمريكي لم يغادر منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الانتشار العسكري بالمتوسط مفاده إرسال رسالة ردع واضحة إلى الأطراف كافة؛ لعدم استغلال الأوضاع الحالية في إسرائيل.



وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية تستهدف من التواجد العسكري؛ منع توسع دائرة النزاع التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى حماية شركائها وحلفائها بالمنطقة، مشيرا إلى تواجد القوات الأمريكية بالعراق بدعوى من الحكومة؛ لمحاربة داعش.



وأشار إلى توجيه الولايات المتحدة ضربات جوية ضد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني الخميس الماضي بالعراق أسفرت عن تدمير مخازن للأسلحة وذخائر، ردا على عدة هجمات نفذتها فصائل مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية خلال الفترة الماضية.



وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في نزاع عسكري مع إيران، مشددا في ذات الوقت أن وزارة الدفاع لن تترد أبدا في الدفاع عن قواتها.



ورفض من جانبه الرد على احتمالات التدخل العسكري إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة، قائلا: «لن أخوض في أية افتراضات»، موضحا أن تركيز الولايات المتحدة ينصب حول ضمان حصول جيش الاحتلال على المساعدات والدعم اللازم؛ لحماية المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما بعد هجمات السابع من أكتوبر التي أسفرت عن قتل 1400 إسرائيلي.