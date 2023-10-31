وزير الدفاع الألماني: يجب أن نكون قادرين على شن حرب دفاعية

حذر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مجددا من خطر اندلاع حرب في أوروبا.

وقال الوزير في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الروسية الأوكرانية تضع ألمانيا أمام واقع جديد انفصلت عنه منذ 30 عاما، وأضاف، "هناك بالتحديد تهديد بالحرب في أوروبا من قبل معتدٍ، نحن لسنا مستعدين ذهنيا لذلك".

وذكر بيستوريوس، أنه يتعين على بلاده الاستعداد لمثل هذا الخطر حتى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وأضاف، "علينا أن نكون قادرين على شن حرب دفاعية، حتى لا نكون في النهاية في وضع الاضطرار"، موضحا أنه لا يمكن الاستعداد لخطر لا ندركه ولا نتقبله، مشيرا إلى أن السنوات المقبلة ستدور حول استخدام أموال الصندوق الخاصة للجيش وإعادة هيكلة الجيش الألماني، معترفا في الوقت نفسه أن تصحيح 30 عاما من التقصير سيستغرق وقتا.

وكان بيستوريوس، قد قال في تصريحات سابقة للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" أول أمس الأحد: "علينا أن نعتاد على فكرة أنه قد يكون هناك تهديد بالحرب في أوروبا، وهذا يعني: علينا أن نستعد للحرب، علينا أن نكون دفاعيين، وأن نعد الجيش الألماني والمجتمع لذلك".