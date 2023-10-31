هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في قرية عارورة، شمال غرب مدينة رام الله، وهو منزل مهجور منذ عدة سنوات.



وبحسب وكالة أنباء "معا"، نقلا عن الأهالي؛ فإن قوات كبيرة من الجيش دخلت القرية وحاصرت المنزل وأبلغتهم بأنهم يعتزمون تفجيره.



وطالبوا السكان بالابتعاد عن المكان وحذروا من وجود احتجاجات.



وقبل نحو أسبوعين داهمت قوات الاحتلال المنزل، بل ووضعت لافتة في المكان تشير إلى أن المنزل أصبح مقراً للمخابرات الإسرائيلية، كما تم اعتقال عدد من أفراد عائلة العاروري، بحسب الوكالة.



