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أعرب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته بعد تتويج بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» للمرة الثامنة في تاريخه.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، متفوقًا على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية: «أنا سعيد جدا بتتويجي بهذه الجائزة، وأعتقد أنها آخر كرة ذهبية سأتوج بها في مسيرتي».

وأضاف: «أعتقد أنني فزت بكل شيء في كرة القدم، ولكن كما قلت ما يهمني تحقيق الجوائز الجماعية مع الفريق».

وتابع: «أسعد لحظة في مسيرتي هي تتويجي بكأس العالم، وحققت حلمي بعد تتويجي بمونديال 2022 مع الأرجنتيني، وهذا ما يهم دائمًا».

وأتم: «قلت أن منتخب الأرجنتين قريب من برشلونة "جوارديولا" والبعض أخرج التصريح عن سياقه، لا أحد يشك أن فريق برشلونة هو الأفضل في التاريخ ومن الصعب تكراره».