أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، عن أسفه البالغ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف العدوان على المدنيين والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى تجاوز حصيلة الشهداء من الأطفال 3300 طفل، إضافة إلى 1.1 مليون ونحو 600 ألف طفل نازح دون مأوى.

وأعرب عن أمله في توصل الجهود الدولية إلى توفير ممرات آمنة خلال الأيام المقبلة؛ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصفة مستدامة ويومية، مثمنا جهود الدولة المصرية بهذا الإطار والاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر وكذلك بنك الطعام المصري.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى عبور 100 شاحنة يوميا كحد أدنى؛ من أجل ضمان الوصول إلى مئات آلاف من السكان ولا سيما الأطفال الذين يتعرضون مآسٍ صعبة، قائلا: «نسمع كل يوم عن قصص مرعبة ومريعة للأطفال في غزة».

وأضاف أن اليونسيف يبذل قصارى الجهود بهذا الصدد؛ بهدف رفع المعاناة عن الأطفال ومساعدتهم، عبر تقديم الغذاء وتوفير المياه والدواء، مشددا أيضا على ضرورة مد القطاع بالوقود اللازم لدعم القطاع الطبي والمستشفيات.

وأدان جرائم الاحتلال إزاء استهداف الأطفال، قائلا: «ندعو إلى حماية الأطفال، لا يوجد أي سبب لاستهداف الأطفال، معدل الوفيات منذ الحرب على غزة غير مسبوق»، مؤكدا أن عدم توافر المياه اللازمة للنظافة الشخصية من شأنه أن يزيد مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض.