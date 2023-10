جوتيريش: التصعيد في غزة لن يزيد سوى المعاناة الهائلة للمدنيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وفصائل المقاومة الإسلامية في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «مع فقدان الكثير من الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، فإن التصعيد لا يؤدي إلا لزيادة المعاناة الهائلة للمدنيين».

https://x.com/antonioguterres/status/1719390809462898957?s=20

I am deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza.



With too many Israeli and Palestinian lives already lost, this escalation only increases the immense suffering of civilians.