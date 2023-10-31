جيش الاحتلال الإسرائيلي: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادي في حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات قضت على أحد عناصر حركة «حماس» يدعى إبراهيم بياري في الغارة التي شنتها على مخيم جباليا، مشيرًا إلى أن «الأخير قاد الحرب في شمال قطاع غزة».

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «بياري له دور كبير فيما حدث يوم 7 أكتوبر»، لافتًا إلى مقتل عدد كبير من عناصر المقاومة الموجودين تحت الأرض، خلال الهجوم على جباليا.

وجدد مزاعمه بأن عناصر حماس تستخدم السكان كدروع بشرية، مضيفًا: «يحيى السنوار لا يهمه سكان غزة؛ بنى مؤسسات حماس تحت منازل المواطنين، ويقف وراء المذبحة لسكان إسرائيل وغزة»، وفقًا لادعائه.

ودعا أهل شمال قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب، زاعمًا تمكين المدنيين من التوجه بشكل آمن إلى الجنوب من خلال وادي غزة.

ولفت إلى أن «القوات الإسرائيلية ستعمل ضد كل مخرب في كل مناطق غزة».

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٣١ أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.