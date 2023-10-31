فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير

قال علاء ميهوب مدير الكرة بنادي فيوتشر، إن الإدارة لا تمانع في رحيل اللاعب عمر كمال عبد الواحد عن الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.
وأضاف ميهوب في تصريحات تليفزيونية: "قولًا واحدًا، عمر كمال عبد الواحد معروض للبيع في يناير".
وتابع: "الأكيد بالنسبة لي هو أن اللاعب وجهته واختياره الأول هو الاحتراف الخارجي، والنادي سيراعي رغبة اللاعب".
وأكمل: "عمر كمال لن يوقع لأي ناد مجانًا، اللاعب يرغب في الرحيل من خلال فيوتشر، ليستفيد النادي من مقابل بيعه".
وواصل: "الاحتراف رغبته الأولى، وبعدها سيرى العروض المحلية، وحتى الآن لا نملك أي عروض رسمية من أي ناد محلي، وسيتم عرض الأمر على وليد دعبس رئيس النادي".
ختم تصريحاته: "فيوتشر سيحترم رغبة عمر كمال عبد الواحد في تحديد النادي الذي يرغب في الانضمام إليه في يناير".