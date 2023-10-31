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فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 1:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 1:31 ص

قال علاء ميهوب مدير الكرة بنادي فيوتشر، إن الإدارة لا تمانع في رحيل اللاعب عمر كمال عبد الواحد عن الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأضاف ميهوب في تصريحات تليفزيونية: "قولًا واحدًا، عمر كمال عبد الواحد معروض للبيع في يناير".

وتابع: "الأكيد بالنسبة لي هو أن اللاعب وجهته واختياره الأول هو الاحتراف الخارجي، والنادي سيراعي رغبة اللاعب".

وأكمل: "عمر كمال لن يوقع لأي ناد مجانًا، اللاعب يرغب في الرحيل من خلال فيوتشر، ليستفيد النادي من مقابل بيعه".

وواصل: "الاحتراف رغبته الأولى، وبعدها سيرى العروض المحلية، وحتى الآن لا نملك أي عروض رسمية من أي ناد محلي، وسيتم عرض الأمر على وليد دعبس رئيس النادي".

ختم تصريحاته: "فيوتشر سيحترم رغبة عمر كمال عبد الواحد في تحديد النادي الذي يرغب في الانضمام إليه في يناير".


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