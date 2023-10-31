جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز تابع لحماس في غارة جوية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، "مقتل القيادي نسيم أبو عجينة، التابع لحركة حماس، في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي أمس"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأفادت الصحيفة بأن أبو عجينة، وهو قائد كتيبة "بيت لاهيا" التابعة للواء الشمال الخاص بحماس، وكان مسئولا عن قيادة الهجوم الذي شنته الحركة في الـ7 من أكتوبر الجاري، على كيبوتس إيريز وموشاف نتيف هاسارا.



وأضافت الصحيفة، أن أبو عجينة كان يقوم من قبل بقيادة الوحدات الجوية التابعة لحماس، وقد ساهم في تطوير الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية التي تستخدمها حماس.



وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قد هاجمت إسرائيل في الـ7 من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، كما تم أخذ نحو 230 شخصا كرهائن.



ويستمر عدد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل، ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.